Repli russe en Ukraine : bataille perdue ou tactique ?

Des cris de victoire, le drapeau ukrainien fièrement dressé, ces scènes se répètent au sud et à l'est du pays. Dans le sillage de l'armée ukrainienne, des carcasses de blindés russes. Des offensives menées au sud vers Mykolaïv, mais aussi au nord dans la région de Kharkiv où la progression est la plus impressionnante. En cinq jours, les Ukrainiens ont pu récupérer plus de 3 000 km² de territoire, dont les villes stratégiques de Koupiansk et Izioum. Elles sont sur les voies d'approvisionnement russe.