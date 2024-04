REPORTAGE - 28°C dehors, -4°C à l'intérieur : la folie des gigantesques stations de ski indoor en Chine

Ce sont des pistes de ski totalement artificielles, créées dans des bâtiments géants en pleine ville. Ce type de complexe apparaît partout en Chine depuis les JO d'hiver de Pékin en 2022. TF1 a visité le plus grand du monde, près de la ville de Chengdu, dans le Sichuan.

À première vue, c'est une station de ski comme les autres, avec son télésiège, ses dameuses, et un canon à neige. Mais à y regarder de plus près, plusieurs erreurs semblent s'être glissées dans l'image, comme on le constate dans le reportage de TF1 ci-dessus. Les montagnes environnantes sont en carton-pâte, et des cerisiers japonais perpétuellement en fleur ont été plantés dans la neige. Les snowboardeurs ont quant à eux des looks comme vous n'en croiserez jamais à Chamonix. Ils sont habillés mi-hiver, mi-été, avec shorts et moon-boots. Car il fait 28° C dehors... et -4° au pied des pistes.

C'est mieux qu'en extérieur où sur les pistes il y a trop de végétation, et des obstacles, ici tout est propre Une fillette dans une station de ski indoor

Plus de doute possible, nous sommes bien dans une station de ski entièrement construite en intérieur. "C'est mieux qu'en extérieur où sur les pistes il y a trop de végétation, et des obstacles, ici tout est propre", estime une fillette au micro de TF1. Pour y accéder, pas de besoin de pneus neige, car le parc est en plein centre-ville de Dujiangyan, près de la grande ville de Chengdu et ses quelque 16 millions d'habitants.

Une famille rencontrée par notre équipe vient ici tous les week-ends, équipée de pied en cap. "On ne porte jamais de gants ici, à Chengdu, je les ai achetés spécialement pour les sports d'hiver", sourit une mère de famille. La région, au centre de la Chine et au pied du plateau tibétain, est en effet connue pour ses hivers doux, où on enregistre rarement moins de 5°C. Pour maintenir ce froid artificiel à une telle échelle, des climatiseurs ont été installés partout, reliés à une centrale de réfrigération. L'écologie, ce sera pour une autre fois : un refroidisseur consomme quotidiennement à lui seul l'équivalent de 1000 climatiseurs domestiques... et la centrale en compte cinq. Et forcément, ici, la neige ne tombe pas du ciel, et doit être produite 10 à 15 jours par mois.

Skier sans risque d'avalanche, la promesse séduit chaque jour plus de 5.000 visiteurs. Il n'y avait que cinq parcs de ce type il y a encore dix ans, mais avec le succès populaire des Jeux olympiques d'hiver de Pékin en 2022, le pays en compte désormais une cinquantaine. En la matière, les Chinois ne font pas dans la demi-mesure. Si la station de ski "indoor" du Sichuan est la plus grande du monde, ce n'est plus pour longtemps. Dans le sud-est du pays, près de la grande ville de Shenzen, un chantier titanesque prépare le prochain parc à ski, sur lequel travaillent 1300 ouvriers, 7 jours sur 7. Les pistes seront tracées sur près de 8 hectares, sur 440 mètres de longueur, et avec un dénivelé de 83 mètres.