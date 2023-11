VIDÉO - Mort de JFK : la fascinante maison de son assassin présumé Lee Harvey Oswald

Il y a 60 ans, le 22 novembre 1963, le monde entier assistait à l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy à Dallas. L'une de nos équipes s'y est rendue pour observer le business que cet événement génère aujourd'hui. Avec une découverte : la maison de Lee Harvey Oswald, méconnue au point que seules 500 personnes la visitent chaque année.

C’est l’un des crimes les plus célèbres du XXe siècle. L’un des plus mystérieux aussi. Le 22 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy s’effondrait sur Dealey Plaza. C’est aujourd’hui la place la plus célèbre de Dallas, où se pressent les guides touristiques, comme Tania que suit le reportage du 20H de TF1 ci-dessus. "Les gens veulent connaître l'histoire de JFK et visiter la ville", assure-t-elle au volant d'une voiturette de golf à cornes. Le trajet qu'elle propose à bord coûte 25 euros de l’heure, avec en point d’orgue, la croix au sol désignant l'endroit précis où l’ancien président des États-Unis est tombé sous les balles.

Cette croix, c’est le point de rassemblement des touristes à Dallas. C’est donc là que Don a décidé de s’installer, il y a environ 20 ans, pour raconter sa vérité sur l’affaire. Contre 20 dollars, il vous explique que Lee Harvey Oswald n’a pas pu tuer Kennedy. Il vous offre des documents relatant un possible complot. Le tourisme, nous dit-il, le fait vivre.

Car ici, il est beaucoup question d'argent. Par exemple, dans l’immeuble que montre ensuite notre reportage se trouve un musée, exactement à l’endroit où on a retrouvé l’arme de Lee Harvey Oswald. Pour pouvoir y entrer avec notre caméra, on nous a réclamé 500 dollars de l’heure. Évidemment, nous avons refusé. Juste en face, la seule boutique du quartier vous propose à peu près tout ce qu'on peut faire à l'effigie des Kennedy... à des prix prohibitifs.

Loin des sentiers battus, une maison qui mérite le détour

Pourtant, il existe une autre façon d'évoquer la mort du 35ᵉ président américain, plus sobre. Notre équipe a pris rendez-vous à Irving, à l'ouest de Dallas, dans un lotissement résidentiel. Rien ne permet d'identifier de l'extérieur cette maison grise. Nous sommes pourtant chez Lee Harvey Oswald, l'assassin présumé du président Kennedy. "On a essayé de restaurer la maison entière et de lui faire retrouver son style de 1963", explique notre guide, l'archiviste Kevin Kendro. Car plutôt que de détruire la maison d'un assassin présumé, la mairie d'Irving a préféré rassembler les objets de l'époque pour présenter des faits tels qu'ils sont connus aujourd'hui. "La semaine de l'assassinat, Oswald est revenu un mardi chercher le fusil et l'a emporté à son travail pour tirer sur le président le vendredi suivant, reprend Kevin Kendro. Oswald a été tué, il n'y a pas eu de procès, pas eu de réponse à de nombreuses questions, donc les gens sont restés captivés décennie après décennie".

Ici aussi certes, c'est payant, car bien sûr la mairie doit entretenir la maison, mais la visite ne coûte que 10 euros. Le prix d'un autocollant à la boutique Kennedy. Paradoxalement, ce musée captivant est aussi le moins fréquenté : à peine 500 personnes s'y rendent chaque année.