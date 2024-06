La petite ville d'Amalfi, au sud de Naples, accueille chaque année 250.000 touristes. La seule route étroite qui y mène peut difficilement absorber cet important flux. Les autorités ont donc pris des mesures radicales pour essayer de décourager les automobilistes, comme le montre ce reportage de TF1.

Amalfi, son centre pittoresque, sa dolce vita. Mais pour décrocher son cliché dans ce petit bijou italien, le prix à payer ce sont des embouteillages monstres. Car l'unique route qui dessert la côte amalfitaine, au sud de Naples, est souvent prise d'assaut jusqu'à être complètement bloquée. Il faut parfois deux heures pour les automobilistes pour parcourir un kilomètre à peine. "C'est insoutenable. Vraiment, c'est insoutenable ce trafic", se plaint l'un d'eux dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Et ce n'est pas fini. Une fois arrivé, il faut encore pouvoir se garer. Les quelques parking de la ville affichent vite complet, avec 350 places quand le flux de visiteurs moyen est de 18.000 par jour. "Je dois reconnaître qu'ici, la voiture, c'est une bonne prise de tête", admet une touriste anglaise. Un groupe d'amis belges vient, lui, de décrocher le sésame, mais pas sans peine. "Il a fallu attendre une bonne demi-heure devant la grille, le temps qu'une personne sorte pour pouvoir rentrer", témoignent-ils.

Une circulation alternée imposée sur 60 kilomètres

Déjà très prisée, depuis la pandémie de Covid-19, la côte amalfitaine connaît une explosion de sa fréquentation, qu'elle essaye de contenir. Et comme il est impossible d'élargir l'unique route, il faut décourager les automobilistes. Alors, les week-ends de forte affluence, la circulation alternée est imposée sur 60 km. Le jour du reportage, seules les plaques se terminant par un chiffre impair sont autorisées. Des vacanciers anglais ne sont pas en règle. "Ils nous ont expliqué qu'on ne pouvait pas aller à Amalfi entre 10 h et 18 h, mais on n'a rien vu qui nous annonce ça. 60,90 euros d'amende ! C'est notre deuxième jour en Italie et je ne pense pas qu'on reviendra", se désole ce couple. Ils devront retenter leur chance demain.

Seuls les résidents, ceux qui viennent travailler sur la côte amalfitaine, ou les touristes avec une réservation d'hôtel pour le soir même sont exemptés. Ce sont les visiteurs de quelques heures que la police municipale doit détourner. "On cherche à limiter la surfréquentation sur la côte amalfitaine. Pour des raisons de sécurité d'abord, mais aussi pour le confort des habitants et des visiteurs qui viennent ici", assure l'adjudant Matteo Casanova.

La mesure a porté ses premiers fruits. D'après la mairie, 90% des visiteurs qui dorment à Amalfi viennent sans voiture. Un couple comptait sillonner la côte amalfitaine en camping-car, il a fallu qu'il s'adapte. "Il ne faut pas faire la côte Amalfi avec les vans de camping, du coup, on est sur un camping à Sorrento. Et puis avec le bateau, on fait les petites villes autour", explique la jeune femme. Le bateau est sans nul doute l'une des meilleures alternatives à la route. Il offre en plus une autre perspective sur Amalfi.