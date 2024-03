Attentat de Moscou : comment l'État islamique, que l'on pensait affaibli, s'est réorganisé

Après l'attentat dans une salle de concert à Moscou vendredi, l'État islamique a non seulement envoyé des communiqués, mais a également diffusé des vidéos de l'attaque qu'il a revendiquée. On le pensait affaibli après ses pertes de territoires au Moyen-Orient. Mais le mouvement djihadiste puise notamment sa force dans les recrutements de combattants de diverses régions du monde touchées par des conflits.

L'attentat dans une salle de concert à Moscou a été revendiqué trois fois par Daech, via deux messages et une vidéo diffusés sur les canaux de communication habituels du mouvement djihadiste. Aucun doute donc : les terroristes islamistes sont bien à l'origine de l'attaque, la plus meurtrière jamais commise par l'État islamique sur le sol européen. Mais pourquoi avoir ciblé la Russie ?

En 25 ans, les Russes ont combattu les djihadistes en Afghanistan, au Tadjikistan et en Syrie, là où, en 2016, les djihadistes et les troupes de Poutine s'affrontaient lors de la bataille de Palmyre. Aujourd'hui encore, les tensions restent vives. "La guerre en Syrie n'est absolument pas terminée, malheureusement. Ces dernières années, les chasseurs-bombardiers russes ont mené sur Alep et ses alentours des raids extrêmement mortels, et contre les groupes islamistes armés", précise Frédéric Encel, géopolitologue et professeur de relations internationales, dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus.

Étendre sa zone d'influence

L'État islamique s'est aussi implanté dans la région du Caucase, en Ingouchie, au Daghestan et surtout en Tchétchénie, une République marquée par des années de guerre contre le puissant voisin russe, avec entre 100.000 et 300.000 civils morts. "Ces communautés ont aussi, à leur manière, été happées par l'Islam politique du fait d'une rancœur vis-à-vis du pouvoir russe qui a toujours été très importante", explique à TF1 Myriam Benraad, politologue et autrice de l'ouvrage "L’État islamique est-il défait ?".

Une des principales forces de l'État islamique réside également dans le recrutement, qui lui permet d'étendre son influence jusqu'en Afrique, en particulier au Sahel. L'organisation terroriste tire profit de l'extrême pauvreté de ces pays pour enrôler toujours plus de nouveaux combattants. "Les islamistes radicaux ont malheureusement investi le Sahel pour y recruter des terroristes, pour manipuler une partie de la population et pour s'emparer d'une partie des richesses qui composent notamment le sous-sol de ces pays", ajoute Frédéric Encel.

En plus de ces richesses naturelles, l'État islamique finance essentiellement ses actions grâce à la contrebande et au trafic d'armes. Malgré la chute du califat en Irak et en Syrie en 2019, Daech compte toujours dans ses rangs plusieurs milliers de combattants, prêts à participer à des opérations terroristes.