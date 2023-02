REPORTAGE - Au plus près des sinistrés en Turquie : "Les enfants ont froid, on n'a aucun autre vêtement"

Des centaines de rescapés ont investi un terrain vague. Un camp de fortune où, au moins, ils ne risquent pas leurs vies à cause des répliques. Notre équipe est accueillie par Sefa et les siens, des Syriens qui ont fui la guerre. Depuis 48 heures, l'angoisse ne les quitte plus : "On a peur, on a sans cesse peur, on ne peut pas dormir la nuit. Les enfants ont froid et on n'a aucun autre vêtement."

Désormais, une simple bâche leur fait office de toit, avec un poêle à l'intérieur où s'entassent une vingtaine de rescapés. "Je dors sur un tapis, qu'est-ce que je peux faire d'autre. Grâce à dieu, je suis encore en vie", déclare une mère de famille.

Et lorsque nous leur demandons ce qui est le plus dur, la réponse ne se fait pas attendre : "C'est le froid ! Nous n'avons plus de bois pour se chauffer. Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité et on ne peut pas joindre nos proches."