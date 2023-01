REPORTAGE - Aux côtés des soldats français de l'extrême dans la Cordillère des Andes

Après la neige, ils ont dû affronter le débit impressionnant d’un fleuve indomptable et une tempête qui les a forcés à rester cinq jours dans un habitat de fortune, creusé dans la neige, se contentant d'un seul repas par jour pour économiser les vivres. Mais ce n'est pas la première fois que ces hommes vivent une telle aventure. En 2020, douze d'entre eux appartenant à cette élite de l'alpinisme militaire français étaient déjà partis trois semaines au Groenland. Et ils ont déjà un autre défi en tête, en totale autonomie, quelque part en Antarctique.

Il faut dire que montagne et guerre ont des points de convergence, notamment avec la gestion du stress et du danger. Et l'enjeu est majeur. Américains, Russes, Chinois convoitent les zones de grand froid. Avec des partenaires comme le Canada et la Norvège, l'armée française "essaye de monter en gamme dans ce milieu-là", fait valoir le colonel Jacques Roussel, chef de corps de l'École militaire de haute montagne. Et ce, même si la majorité du contingent en opérations extérieures est dans le grand chaud. "La France est présente depuis longtemps en Afrique et on connaît ça très bien. On n'a jamais déployé autant d'hommes dans le grand froid. On a encore des choses à apprendre".