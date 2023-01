REPORTAGE - Avec les soldats blessés ukrainiens, près de la ligne de front

C'est la première ambulance de la journée, et il va y en avoir beaucoup d'autres. Les Russes bombardent intensément la ligne de front ce samedi matin, comme on peut le voir dans le reportage du 20h de TF1 en tête de cet article. Quelques minutes après le début des frappes, le bilan est déjà lourd. On compte des blessés graves par éclats d'obus, d'autres touchés plus superficiellement, aux jambes ou sur le reste du corps. La puissance des déflagrations est telle, qu'un soldat que rencontre notre équipe peine à se souvenir de ce qu'il s'est passé.