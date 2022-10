REPORTAGE - Brésil : la fièvre des armes à feu

Dans ce club de São Paulo, il y a une dizaine de nouveaux tireurs par jour. Des ouvriers comme des médecins ou des étudiants s'initient au maniement des armes. Il y a des débutants comme Laertio, un entrepreneur. "Mon épouse et moi, on a été kidnappé dans notre maison par quatre voleurs. Si j'avais été armé et préparé ce jour-là, j'aurais pu protéger ma famille", assure-t-il.

En 2021, c'est en moyenne un club de tir qui a ouvert chaque jour au Brésil. Et il y en a dans tous les styles, des plus simples au plus luxueux. Une activité florissante, signe que toutes les classes sociales sont concernées dans le pays. Et cet engouement ne doit rien au hasard. C'est l'actuel président, Jair Bolsonaro, qui pousse et encourage les Brésiliens à s'armer pour se défendre. "Bolsonaro a fait passer des décrets. Le monde du tir a toujours existé, mais il a beaucoup assoupli les règles", explique une gérante d'armurerie au micro de TF1.