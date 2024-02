VIDÉO - Bruxelles : 1000 tracteurs encerclent le Parlement européen, les agriculteurs français présents en masse

Bruxelles est devenue l’épicentre de la colère agricole qui s’exprime depuis deux semaines. Sur place, la situation se tend alors qu’un millier de tracteurs encerclent le Parlement européen ce jeudi. De nombreux agriculteurs français ont fait le voyage pour se joindre aux manifestants.

Jeudi matin chaotique à Bruxelles, où se tient un sommet européen sur fond de colère agricole. Environ 1.000 tracteurs bloquent les rues de la capitale belge autour du Parlement européen, devant lequel se sont massés des manifestants. Parmi eux, plusieurs dizaines d’agriculteurs français. "On est arrivés de Bretagne en train ce (jeudi) matin. C’est nécessaire d'être là. Plus on est nombreux, plus on arrivera à faire entendre la voix des paysannes et des paysans qui pourraient se sentir seuls dans leur campagne reculée. Nous sommes là aujourd’hui pour porter cette voix-là", explique à TF1 Jonathan Chabert, maraîcher membre de la Confédération paysanne des Côtes-d’Armor.

Certains ont installé des barricades à quelques centaines de mètres du siège du Conseil de l’Union européenne. La façade du bâtiment a essuyé plusieurs centaines de jets d’œufs et des tirs de mortier d’artifice, auxquels les forces de l’ordre ont répliqué à coups de canons à eau. Une statue de la place du Luxembourg a aussi été déboulonnée puis mise au feu par les manifestants.

"On est une dizaine de pays"

"Bruxelles, c’est vraiment un endroit où nos revendications portent, parce que les accords de libre-échange sont négociés au niveau de l’Europe", insiste, à notre micro, Véronique Marchesseau, secrétaire générale de la Confédération paysanne. Les Français ne sont pas les seuls à avoir passé la frontière. Espagnols, Italiens… Les contestataires sont venus des quatre coins du Vieux-Continent. "Ça fait chaud au cœur, réagit Laurence Marandola, porte-parole de la Confédération paysanne. On est une dizaine de pays, à la Coordination européenne, à s’être réunis aujourd’hui sur cette place à Bruxelles, pour redire, de façon haut et forte, stop à tous les accords de libre-échange." D'autres agriculteurs français doivent arriver tout au long de la journée.