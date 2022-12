REPORTAGE - "C'est à nous de ramener la vie ici" : en Ukraine, un village récemment libéré se prépare au réveillon

Dans la salle de réception, elle installe les mêmes guirlandes que l’an dernier. Mais ce soir, ils célébreront le bonheur d’être en vie, plus forts que jamais. "On a besoin de faire la fête ensemble. À 80 kilomètres d’ici, il y a le front. Des gens meurent pendant que nous, on a la chance d’être dans une pièce chaude", poursuit Elena.

Le village est désormais presque rasé et déserté. Un autre habitant n’a plus d’amis à inviter, car ils ont été tués dans un bombardement. "On s’assiéra juste avec ma femme. Pas devant la télévision, elle a été détruite. On s’assiéra juste comme ça", explique-t-il, dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.