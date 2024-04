VIDÉO - "C'est une situation effrayante" : des Israéliens témoignent après l'attaque iranienne

Plus de 300 drones et missiles ont été lancés par l’Iran en direction d’Israël dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 avril. La population, qui a beau être habituée à ces menaces, a passé la nuit sous extrême tension, au rythme de centaines d'alertes.

Dans les rues de Tel-Aviv, la vie reprend doucement son cours. "On a fait quand même attention, on est resté proche des abris. On est connecté, on suit les réseaux sociaux, on suit ce qu'il se dit, et on fait attention", explique un passant. "On est rentré chez nous, on a tout préparé, puis nous avons acheté de la nourriture pour l'amener dans nos abris. Nous n'avons pas réussi à dormir avant 2h30 du matin", détaille une autre, interrogée dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Plus de 300 drones et missiles ont été tirés dans la nuit de samedi à dimanche par l'Iran en direction d'Israël, constituant une escalade sans précédent dans les tensions entre les deux pays. Certains Israéliens ne cachent pas leur inquiétude. "Bien sûr que j'ai peur, c'est une situation effrayante. L'Iran est un pays grand et puissant, et nous espérons que l'armée israélienne sera capable de tenir le coup", confie une habitante.

Vers deux heures du matin, heure locale, le Dôme de fer détruisait la plupart des drones entrés dans le ciel israélien, alors que les sirènes retentissaient à Jérusalem et dans de nombreuses villes. Nicole, qui vit à Tel-Aviv, dévoile un espace aménagé à l'aide d'un épais volet blindé coulissant, pour protéger sa fenêtre. C'est ici qu'elle s'est abritée durant la nuit. "C'est la pièce dans laquelle nous sommes arrivés. Nous avons verrouillé la porte, et sommes restés du début de l'alerte jusqu'à la fin", se souvient-elle.

"Ensuite, on fait de notre mieux pour reprendre une vie normale jusqu'à la prochaine sirène", poursuit-elle. Israël reste en état d'alerte ce dimanche. Le pays a annoncé la réouverture dimanche matin de son espace aérien, de même que la Jordanie et le Liban, pays voisins d'Israël, ainsi que l'Irak, frontalier de l'Iran. Dans l'ensemble du pays, les écoles restent toutefois fermées et les rassemblements sont limités à 1000 personnes, à une semaine des fêtes de la Pâque juive.