REPORTAGE - Ces restaurants belges qui refusent les enfants

En Belgique, ces restaurants "sans enfants" sont de plus en plus sollicités. D'après les chiffres du secteur de la restauration, un établissement sur dix a adopté cette mesure. Notre envoyé spécial, Jean-Marie Bagayoko, l'a souvent constaté avant même de pousser la porte : " Dès l'entrée, c'est écrit 'réservé aux adultes'. Pourtant, la loi belge interdit de refuser des personnes à cause de leur âge. Sauf, s'il y a une justification légitime".

Et c'est toute l'ambiguïté de cette loi. Pour bannir les enfants, il suffit d'invoquer une "bonne raison". Certains restaurateurs avancent des arguments financiers : un menu enfant rapporterait deux fois moins qu'un couvert adulte. Dans les rues de Bruxelles, cette tendance "sans enfants" ne convainc pas. "Les enfants ont tout à fait le droit d'être dans les restaurants, et en général, ils se tiennent bien", estime un habitant de la ville. Pour un autre Bruxellois : "Il ne faut pas abuser non plus. Au-delà d'interdire juste les enfants d'aller dans le restaurant, on peut mettre à la rigueur une consigne pour dire aux parents de tenir leurs enfants".