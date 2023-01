VIDÉO - Chine : s'offrir un petit ami virtuel, la nouvelle tendance

Dix millions d'avatars ont ainsi déjà été créés. Une intelligence artificielle gratuite, sauf si vous souhaitez parler de choses plus intimes avec le robot : il faut alors payer 72 euros par an. On peut aussi rire, discuter de tout et de rien. Le marché est en pleine expansion et représente 400 millions d'euros en Chine. Bob Yuan a créé l'une de ces applications il y a 8 ans. Pour lui, la relation avec la machine est parfois bien plus satisfaisante que celle entre deux humains. "Parfois, tu appelles un copain mais il peut être occupé et ça va te décevoir, alors que l'intelligence artificielle, elle, te répondra toujours", fait valoir le patron de l'application Dreamily.Ai.