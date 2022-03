DOCUMENT TF1 - Guerre en Ukraine : sur le front de Mykolaïv avec les soldats ukrainiens

C'est une guerre de position qu'ils livrent dans ce dédale de tranchées, entre des talus de terre séchée recouverts de bâches en plastique et de couvertures, des sacs et de vêtements. "Je suis en train de creuser l'entrée d'un abri pour se reposer", explique un soldat ukrainien, pelle à la main, dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article. De rares moments de répit : lundi 14 mars, quatre des leurs sont morts sur cette ligne de front de Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, dernier verrou sur la route d'Odessa, le plus grand port ukrainien, situé à 130 km plus à l'ouest, sur les bords de la mer Noire.