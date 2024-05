VIDÉO - Chine : les images de l'effondrement meurtrier d'une autoroute

Une autoroute s'est effondrée dans la région chinoise du Guandong, où des trombes d'eau se sont abattues ces dernières semaines. Le drame a fait moins 24 morts, des voitures ayant été ensevelies. Le JT de TF1 vous montre les images.

Scène de chaos sur une autoroute chinoise. Sur les images amateurs qui ouvrent la vidéo de TF1 ci-dessus, la chaussée vient de s'effondrer sur près de 20 mètres, 18 véhicules sont engloutis ou pris au piège. On aperçoit une colonne de fumée et des flammes qui s'élèvent du profond fossé où sont tombées les voitures. Selon l'agence d’État Chine Nouvelle, 24 personnes, au moins, ont perdu la vie dans cette catastrophe, qui s'est produite dans la nuit de mardi à mercredi. Près de 500 hommes ont été dépêchés sur place pour porter secours, d'après les autorités.

La suite de notre vidéo montre l'autoroute éventrée ce mercredi matin, avec les secours toujours au travail. Interviewée par téléphone, une Chinoise restée en ville est sans nouvelles de ses proches. "Ce qui m'inquiète, confie-t-elle, c'est que les téléphones portables de mon oncle et du reste de la famille sont éteints. J'ai contacté trois hôpitaux, mais leur nom n'y était pas affiché..."

Cette catastrophe survient dans la région industrielle du Guangdong, dans le sud du pays. Cette province, la plus peuplée et la plus riche de Chine, a été balayée ces dernières semaines par les tornades et les inondations monstres. Des événements climatiques exceptionnels qui pourraient avoir fragilisé certaines infrastructures chinoises, comme cette autoroute.