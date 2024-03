VIDÉO - "Des spectacles d'horreur" : l'affolant business des animaux exotiques au Texas

Au Texas, on peut le plus légalement du monde élever des animaux sauvages. Dans cet état américain, on peut aussi revendre des zèbres ou des gazelles à des amateurs de chasse. Des éleveurs en ont fait un business très, très lucratif, comme vous le montre cette enquête stupéfiante du 20H de TF1.

Nous avons rendez-vous au nord de San Antonio, au ranch de la Bandera. Brian Gilroy est le seul propriétaire qui a accepté de nous recevoir. Sa propriété est gigantesque : plus de 4500 hectares, aussi grand que la ville de Bordeaux. En la survolant en hélicoptère, on aperçoit les premiers animaux exotiques. "À gauche, il y a des gazelles dama. C'est une espèce en voie de disparition. Il doit en rester à peine 3000 dans le monde", nous montre Brian depuis le ciel.

Ce Texan a fait fortune dans l'industrie du pétrole. Il s’est lancé dans l’élevage d’animaux exotiques il y a huit ans. Aujourd’hui, ses terres accueillent plus de 2000 bêtes, dont 500 bébés, comme le jeune zèbre ou le bongo d’Afrique que nous filmons. Cette activité lui a rapporté 55 millions d’euros l’année dernière. "Les animaux que nous élevons ici, bien qu'ils soient exotiques et sauvages, sont considérés légalement comme du bétail. La seule différence, c'est que nous ne les élevons pas pour les manger, mais pour les vendre à d'autres ranchs", explique Bryan, qui élève différentes espèces pour qu’elles se reproduisent, et les vendre ensuite à d’autres ranchs et à des particuliers.

Des bêtes élevées pour être chassées

Au Texas, tous les propriétaires d’animaux exotiques bénéficient d’avantages fiscaux conséquents, jusqu’à 30% de réduction d’impôt. Un business très lucratif en plein essor. Dans les années 60, il y avait 13.000 animaux exotiques au Texas. Aujourd'hui, il y en a plus d'un million, et d'ici à 20 ans, ce sera 20 millions selon les estimations.

Dans le ranch, on découvre des oryx d'Arabie, une espèce très rare qui était considérée comme éteinte à l'état sauvage. "Chaque femelle vaut entre 9.000 et 10.000 dollars. C'est du business. Mais savoir que nous avons environ 10% de la population mondiale d'oryx d'Arabie, c'est quand même génial", s'enorgueillit Bryan.

Certains ranchs se sont lancés dans un autre business : ils élèvent, eux, les bêtes pour les tuer. En survolant les plaines, on aperçoit des affûts. Les propriétaires que nous avons contactés ont refusé de répondre à nos questions. Sur Internet, on trouve des boutiques en ligne. On peut choisir directement les bêtes que l'on veut abattre. Nous avons sélectionné un oryx d'Arabie, un bongo et un zèbre, trois animaux exotiques pour un total de 54.000 dollars. À peu près 50.000 euros pour un week-end de chasse.

Aux États-Unis, tout le monde peut acheter des animaux exotiques. Des ventes aux enchères ouvertes au public sont régulièrement organisées. Sur des images tournées en caméra discrète par une association de défense des animaux, on aperçoit un paresseux, un zèbre. Ici, c'est légal. L'association Peta dénonce les conditions dans lesquelles les bêtes sont exposées. "Ces ventes aux enchères sont tout simplement des spectacles d'horreur. On a constaté des dizaines et des dizaines d'infractions. On y a trouvé des animaux morts et d'autres laissés en plein soleil, sans nourriture et sans eau", nous assure une de ses responsables. L'association s'inquiète de l'engouement populaire que suscitent ces animaux exotiques.

TF1 | Reportage M. Guénégan, N. Clerc