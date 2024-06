Vladimir Poutine a remercié ce mercredi Kim Jong Un d'avoir accueilli des enfants de soldats russes tués en Ukraine dans le camp de vacances où sont envoyés les meilleurs élèves de Corée du Nord. En exclusivité, une équipe de TF1 avait pu s'y rendre en 2017. Des images rares que nous vous proposons de (re)découvrir aujourd'hui.

"Je tiens à remercier nos amis coréens et, en particulier, notre camarade Kim Jong Un pour avoir organisé les vacances des enfants des participants tués lors de l'opération militaire spéciale". Utilisant l'euphémisme officiel pour désigner le conflit en Ukraine, le président russe a tenu à féliciter ce mercredi le dirigeant nord-coréen pour son soutien indéfectible lors d'une rare visite destinée à accroître la coopération entre les deux pays. "Nous apprécions grandement cet acte authentique d'attention et d'amitié", a-t-il ajouté. Selon Vladimir Poutine, ces enfants russes ont été envoyés en vacances dans le camp de Wonsan, sur la côte pacifique, dans un pays où les touristes sont très rares et limités dans leurs déplacements.

En 2017, une équipe de TF1 avait pu exceptionnellement pénétrer dans ce camp où tout est mis en œuvre pour former la future élite du régime, comme on peut le voir dans le reportage en tête de cet article. Âgés de 11 à 15 ans, les meilleurs collégiens de chaque école ont droit à dix jours de vacances dans cet établissement, l'un des plus luxueux du pays. Ici, tout est fait pour mettre ces jeunes dans des conditions de confort optimum, avec une musique douce et des dortoirs impeccables.

Un château de sable en forme... de missile

Rien de mieux pour cimenter un attachement indéfectible au régime. "On est en train de former les pionniers de notre révolution, assurait à l'époque Kim Su Jong, la responsable du camp. On leur fournit un bagage intellectuel avec les études, mais aussi la morale et le sport. Ils seront comme des tournesols, des fleurs tournés vers notre soleil, notre chef"/

Ce matin-là dans notre reportage, les 1200 élèves de l'académie ont rendez-vous en bord de mer pour confectionner le plus beau château de sable. Mais ces élèves ont mieux à faire : à la place, ils bâtissent une structure... en forme de missile. "C'est la fusée balistique intercontinentale", lance l'un d'eux face à notre caméra (il s'agissait plus précisément d'une reproduction du missile balistique nord-coréen Hwasong-14). "C'est notre façon de soutenir la volonté de notre camarade dirigeant Kim Jong Un", ajoute un jeune.

"Ces organisations de jeunesse préparent les citoyens modèles de demain à devenir entièrement dévoué à la cause de leur grand leader, Kim Jong-Un, concluait notre grand reporter Michel Scott, accompagné de Gilles Parrot sur ce tournage. Et les menaces venues du monde extérieur ne font que galvaniser cet embrigadement des esprits".