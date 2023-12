REPORTAGE EXCLUSIF - À l'intérieur de la "safety room", la pièce secrète de l’ambassade de France à Bagdad

L'une de nos équipes a passé plusieurs jours en immersion auprès de l'homme le plus protégé au monde, l'ambassadeur de France à Bagdad. Nos caméras ont même pu pénétrer jusque dans une pièce secrète, cachée dans les sous-sols de l'ambassade : la "safety room", servant de refuge en cas d’attaque. Découvrez à quoi elle ressemble.

Il n’est pas donné à tout le monde de pouvoir pénétrer dans l’enceinte de l’ambassade de France à Bagdad. Même la marchandise du livreur de nourriture passe aux rayons X pour franchir l’entrée de cette forteresse imprenable, gardée à l’extérieur par des soldats irakiens lourdement armés, et à l’intérieur par le Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN). L’Irak demeure un pays très instable, qui ne s’est pas débarrassé de son passé sanglant, émaillé de 40 années de guerres successives. En exclusivité, les caméras de TF1 ont pu suivre l'ambassadeur Eric Chevallier, et franchir les remparts bétonnés de 6 mètres de hauteur du bâtiment (découvrez le grand reportage ci-dessous), jusqu’à lever le voile sur sa pièce la plus secrète : la safety room.

Irak : le Français le plus protégé du monde Source : TF1 Info

Il s’agit du refuge ayant vocation à abriter l’ensemble du personnel en cas d’attaque, comme le tir de roquettes essuyé par l’ambassade américaine il y a quatre jours. Pour y accéder, il faut descendre plusieurs escaliers et ouvrir quelques portes verrouillées, jusqu’aux sous-sols. "Tout d’abord, ce que l’on peut constater, c’est que les murs sont très épais. Ils font plus de 60 cm d’épaisseur", montre notre journaliste sur place, Ludovic Romanens, dans la vidéo à retrouver en tête de cet article.

Un peu plus loin, une multitude de cartons s’empile sur ses étagères. "Ils contiennent de l’eau, beaucoup d’eau, détaille notre reporter. Ensuite, il y a de la nourriture, et des rations de survie, comme ici. Enfin, il y a des médicaments et des pansements, pour les blessés." Un peu plus en hauteur, on aperçoit aussi des sacs de couchage et du matériel médical de guerre, pour permettre de "faire tenir un grand nombre de personnes, précise l’homme du GIGN qui nous sert de guide. Quand on est ici, c’est que la menace est ultime et que dehors, ce qu’il se passe est assez grave".

"Suivez-moi, il y a une autre pièce un peu plus secrète juste à côté, poursuit Ludovic Romanens, en ouvrant une porte grillagée. À l’intérieur, on trouve de l’armement, des casques, des gilets pare-balles, des munitions de tous calibres et des fusils d’assaut. Bref, beaucoup d’éléments pour tenir un siège qui serait juste au-dessus." Dans le cadre d’un plan de défense, justifiant l’usage de la safety room, il convient en effet d’adapter la riposte à la nature de l’attaque. "Et donc on adaptera l’armement, conclut le gendarme. Parce qu’on pourra potentiellement se retrouver en face de personnes détentrices d’arme de guerre."