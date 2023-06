REPORTAGE - Misère, kidnappings et scènes de guerre : plongée au cœur du drame haïtien

Dans les ruelles de Port-au-Prince, on retrouve partout les stigmates de la guerre acharnée que se livrent les gangs. Les différentes bandes y imposent leur loi faite de rackets et de kidnappings. Au milieu de décombres, des restes humains n’ont même pas reçu de sépulture, dit un homme à notre équipe. Le saccage qu'il lui montre est le fruit d’un énième règlement de comptes entre bandes. Une attaque qui a fait des dizaines de victimes, dont la mère d’une adolescente raflée avec 60 autres personnes. C’était un mois plus tôt. Depuis, plus de nouvelles. "Ils les ont tués. Ce sont les ravisseurs qui nous l’ont dit", assure la jeune fille.

Les reporters de TF1 Michel Scott et Antoine Pocry ont pu se rendre en Haïti, pays en voie de décomposition qui n’en finit plus de sombrer depuis l’assassinat de son président en 2021. Désormais, c’est la loi du plus fort qui y règne. Selon l’ONU, plus de 600 personnes ont été tuées pour le seul mois d'avril dans "une nouvelle vague de violence extrême" qui a frappé plusieurs quartiers de Port-au-Prince.