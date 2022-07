VIDÉO - Face à une possible invasion chinoise, Taïwan s'inspire des Ukrainiens

"La menace venue de Pékin se fait de plus en plus précise", explique un des réservistes, "donc logiquement nos entraînements deviennent plus durs et plus professionnels". La Chine menace en effet d'annexer l'île démocratique voisine de Taïwan, qu'elle considère comme une partie de son territoire, par la force si nécessaire.

Une similitude évidente avec les prétentions russes sur l’Ukraine, que le ministère de la Défense prend d’ailleurs en compte, en intégrant les tactiques ukrainiennes dans ses exercices. L’armée a ainsi décider de simuler "toutes les actions possibles" que la troisième armée du monde pourrait entreprendre pour envahir l’île de 24 millions d’habitants.