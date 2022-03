VIDÉO - Ukraine : ces étudiants qui ont troqué leur stylo contre une arme

Bien que ces jeunes soient en seconde ligne et sous les ordres d'un soldat professionnel, le danger est bien réel. Il faut dire que l'armée russe n'est qu'à dix kilomètres de leur position et bombarde les villages alentours. "Bien sûr qu'on est conscients que la mort nous attend", lancent-ils. "Moi je suis triste de voir des gars si jeunes ici alors que leur place est sur les bancs de l'université. Mais ce n'est pas nous qui avons déclenché cette guerre, ce sont les Russes qui nous ont envahis", renchérit leur formateur. En raison de la mobilisation générale, les hommes de 18 à 60 ans ont l'obligation de rester en Ukraine et de participer à l'effort de guerre. Encore faut-il avoir suffisamment d'armes et de temps de formation. Alors, les cours s'accélèrent. "Ton arme doit toujours être chargée au check-point, tu engages une balle et tu désarmes en partant", lance un autre instructeur.