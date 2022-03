REPORTAGE - Guerre en Ukraine : au cœur de l’hôpital de Kiev, lieu de refuge et de soins

"On va vite se mettre à l'abri, parce que les sirènes viennent de se mettre à hurler. Or, il y a toujours des gens qui continuent, malgré les alertes, malgré les explosions, à venir livrer de la nourriture et des soins pour les patients et les médecins", précise notre journaliste sur place, Florian Litzler. C'est d'ailleurs ce que filme notre caméra. "Voilà des masques, des gants et du sucre", énumère une femme venue approvisionner l'hôpital.

Et en sortant de l'établissement, nos reporters assistent à l'arrestation par la police des hommes suspectés d'être des saboteurs russes. Comme un rappel que jusqu'à la porte de cet hôpital, où on s'évertue à repousser la guerre, elle menace malgré toujours.