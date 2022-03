REPORTAGE - Guerre en Ukraine : au cœur d'une maternité de Kiev, capitale bombardée

Les sirènes d'alerte aux bombardements peuvent bien retentir, Victoria vit au rythme de la respiration de sa fille. Nika est née prématurée la nuit du déclenchement des hostilités, entre le 23 et le 24 février, et grandit à Kiev, dans un abri improvisé d'une maternité. "C'est en me réveillant après l'accouchement que j'ai appris que nous étions en guerre. C'était difficile, mais je résiste", dit sa maman au 20H de TF1, dans le reportage en tête de cet article. Elle affirme n'avoir pas peur des bombardements, "parce que si je suis calme, mon bébé le sera aussi. Je dois transmettre mon énergie à ma fille et je suis persuadée qu'elle le sent", argue-t-elle. Et pourtant, à côté des archives de la maternité, il lui faut dormir sur des lits de fortune. Le père de Nika, lui, est sur le front et n'a pas encore vu sa fille.