REPORTAGE - "Je prends tout ce que je peux" : Essence, nourriture... à Kiev, la crainte des pénuries

À Kiev, la plupart des magasins sont fermés. Les rares encore ouverts sont pris d'assaut. Ici, on nous assure toutefois qu'il n'y a pas de pénuries et que les rayons vides sont regarnis tous les soirs. "Il y a toujours des produits et il y en a encore qui vont arriver. Les gens ne doivent pas paniquer", tente de rassurer une commerçante.

Sur place, notre envoyé spécial Florian Litzler rapporte qu'il "est aussi très compliqué de trouver de l'argent liquide. Certains distributeurs n'ont plus rien et la plupart des banques sont fermées même si le système bancaire, lui, continue de fonctionner."