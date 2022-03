VIDÉO - Ukraine : la magnifique leçon de solidarité de deux Grenoblois

Mickal Houadria et Stéphan Poule ne voulaient pas rester spectateurs du drame qui se joue aux frontières de l'Ukraine. Ils ont mis en suspens leur existence grenobloise pour se porter au secours des réfugiés, choisissant cette région du nord-est de la Hongrie où les civils affluent par milliers. "J'avais la situation pour me permettre de partir", explique Mickal dans le reportage de TF1 en tête de cet article, "et j'avais une voiture, (...), je n'allais plus pouvoir me regarder dans un miroir si je ne le faisais pas alors que je le pouvais".