REPORTAGE - Guerre en Ukraine : les orthodoxes célèbrent un Noël sans joie

Dans la base militaire, à une vingtaine de kilomètres de Bakhmout, un réveillon de fortune est organisé. Il y a des douilles pour tenir des bougies et un assemblage de kalachnikov en guise de sapin. "On est dans une zone de combats. On se doit d'être prêts à chaque minute pour n'importe quelle situation", indique un soldat. Ville symbole des exactions russes en Ukraine, Boutcha est désormais plus calme. Mais pour célébrer les fêtes, le cœur n'y est pas. "Nos fêtes nous ont été volées. Nous sommes privés de Noël et du Nouvel an. Pendant ce temps-là, les Russes célèbrent", souffle Ilona.