REPORTAGE - "Partez d’ici, vite !" : l’avancée inexorable des troupes russes dans le Donbass

Un peu plus loin, là où il y avait des points de contrôle, plus personne. Plus aucun policier ukrainien ne vérifie ceux qui circulent et, de toute façon, presque plus personne n’ose s’aventurer dehors. Sur le bord de la route, des véhicules militaires ukrainiens ont été laissés à l’abandon. Les chars russes sont juste au bout de la route, à quelques kilomètres à peine, et avancent inexorablement.