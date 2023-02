REPORTAGE - Guerre en Ukraine : comment l'industrie russe résiste aux sanctions occidentales

Avant le conflit, la ville-usine de Kalouga, à 200 kilomètres de la capitale, attirait des investissements étrangers et devient très vulnérable aux sanctions. Youri nous accueille dans l’entreprise familiale. Ces machines sont chinoises, il n’y a pas de problème d’importation. Mais pour fabriquer ce matériel d’analyses médicales, ce chef d’entreprise utilisait des pièces détachées européennes.

"Ça, c'est le moteur italien qu'on utilisait avant, malheureusement, on ne peut plus en importer. On l'a remplacé par ce moteur, fabriqué lui en Biélorussie. Il est un peu plus volumineux, mais sinon, c'est exactement la même chose, et en plus, c'est moins cher", affirme-t-il. Il fait partie des optimistes. Entre système D et circuit parallèle, il pense pouvoir surmonter la crise. "On peut en exporter vers le Moyen-Orient, l'Asie... Vous les occidentaux, vous devez comprendre que le monde est beaucoup plus vaste que les États-Unis. Nous vendons déjà du matériel vers l'Afrique, qui est un continent d'avenir", ajoute-t-il.