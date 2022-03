REPORTAGE - Ukraine : un monastère d'Odessa transformé en refuge (précaire) pour les plus fragiles

C'est un grand monastère bleu aux coupoles dorées et grises, datant du début du XVIIIe siècle, situé non loin de la mer Noire, dans un quartier d'Odessa exposé en cas d'attaque russe. Pourtant, depuis le début de la guerre en Ukraine, il est devenu le refuge des plus vulnérables. Des familles affolées y ont confié leurs vieux parents malades et trop faibles pour fuir. D'autres y ont amené leurs animaux domestiques.