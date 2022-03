REPORTAGE - "Ici on survit" : avec les Ukrainiens fuyant les bombes

La situation est de plus en plus intenable à Irpin, dans la banlieue sud de Kiev, alors que les forces russes accroissent la pression sur la capitale. À tout moment, les explosions pleuvent, surprenant les quelques passants qui osent s'aventurer dans les rues de la ville, comme ce fut le cas lors du reportage de l'équipe des journalistes de TF1, visible en tête de cet article.

Au coin de la rue aussi, une famille échappe aussi aux tirs d'obus. "Vous voyez, c'est ça qu'on vit ici. On survit. Putain, on ne l'avait pas vu venir celui-là. On attendait un bus d'évacuation, mais là, il ne va surement pas venir", témoigne le père, son enfant dans les bras, ajoutant : "et les Russes, qui osent dire qu'ils ne tirent pas sur les civils."