REPORTAGE - "L'impression d'être abandonnés" : le difficile rapatriement des Français bloqués en Israël

Des heures à attendre, confinés dans un hôtel. Alors qu'Israël découvre peu à peu l'horreur laissée par les combattants du Hamas, après l'attaque menée samedi 7 octobre, des dizaines de touristes français venus passer quelques jours dans l'État hébreu se retrouvent coincés à attendre d'être rapatriés. Dans un hôtel de Tel Aviv, aux côtés d'autres visiteurs étrangers, mais aussi de réfugiés israéliens évacués des kibboutz, ils attendent de pouvoir monter dans un avion pour rentrer dans l'Hexagone.

Un parcours du combattant, car Air France a annulé tous ses vols depuis samedi. José, originaire de Paris, doit patienter, mais il peine à garder son calme. "On est complètement bloqués. On est citoyens français, mais on a l'impression qu'on est complètement abandonnés", témoigne-t-il dans le reportage en tête de cet article. En vacances en Israël, il dormait encore dans un kibboutz proche de Gaza trois jours avant l'attaque.