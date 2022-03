REPORTAGE - Guerre en Ukraine : comment le conflit est-il vécu en Russie ?

Face au verrouillage de l'information, certains tentent de composer. C'est le cas de Martial Laplanche. Ce Français installé à Moscou depuis huit ans préfère fermer les yeux et poursuivre son activité comme si de rien n'était. "En France, on va te dire : 'Les Russes ont bombardé des bâtiments'. Ici on va dire 'les Ukrainiens ont piégé des bâtiments'. C'est pas la même chose. Alors est-ce que ce sont les Russes qui piègent... ou on en devient fou. Le plus simple, c'est d'arrêter de regarder les informations", conseille-t-il, résolu.

Si pour l'instant, ce fabricant de rillettes assure ne pas être impacté par les premières sanctions économiques, ce n'est pas le cas d'autres commerçants de Moscou. "Je suppose que nos politiciens s'étaient préparés aux sanctions. Nous en tout cas, les gens ordinaires, on n'était pas près. On ne veut pas de ça, ça nous déplaît. Nous essayons de nous adapter, mais on en souffre", confie l'un d'entre eux. À cause de ces mesures économiques, le rouble a perdu près de la moitié de sa valeur en quelques jours. Le taux d'inflation pourrait s'élever jusqu'à 20% cette année.