REPORTAGE - Ukraine : le martyr des civils de Marioupol

Les tirs s’intensifient. Tout à coup, une famille se presse. Ils fuyaient le centre-ville et ont traversé une zone de tirs. Trop de peur pour la grand-mère sur son fauteuil. Elle meurt subitement d’un arrêt cardiaque. Tout à côté, une autre scène insoutenable. Une femme épuisée se trouve en pleine détresse psychologique. "Quand ton fils te demande ce qui va se passer demain, quand la petite fille devient hystérique à cause des bombes et que les avions passent au-dessus, qu’on n’a plus de fenêtres, plus de portes et qu’on ne peut plus accéder à la cave ! J’ai même dormi dans la rue", hurle-t-elle, effondrée.

Des habitants qui fuient et d’autres qui ne veulent pas quitter Marioupol. Car ils ne savent pas où aller. Dans une petite cour, des familles s’entraident depuis un mois. Ce mardi matin, elles cuisinent dehors, alors que les tirs résonnent. "C’est un avion. Il va lâcher une bombe. On a le droit d’être dans la rue de 8 h à 19 h. Après, on est considéré comme un ennemi par les deux camps et on peut être visé", affirme un homme.