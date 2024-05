"Il communique exceptionnellement bien" : aux États-Unis, des expériences pour parler avec... son chien

En Californie, plusieurs propriétaires de chiens se livrent à une expérience étonnante. Grâce à une série de boutons associés à des mots, ils communiquent avec leur animal. Mais s’agit-il de véritables dialogues ? Regardez ce reportage des correspondants de TF1 aux États-Unis.

Ici, la réalité n’a pas dépassé la fiction. Du moins, pas encore. Mais le mythe de l’animal parlant notre langage, popularisé notamment par les films de Walt Disney, n’est peut-être déjà plus tout à fait de l’ordre du fantasme. En témoigne le reportage du JT de TF1 en Californie, à voir dans la vidéo en tête de cet article, montrant un échange entre Rad et son chien Cash, au moyen d’un étrange outil de communication. Une série de 130 boutons, étalés à même le parquet du salon et correspondant chacun à un mot, sur lesquels ils appuient à tour de rôle, permet ainsi à la propriétaire de comprendre que son animal de compagnie désire piquer une tête dans la rivière à l’arrière du jardin.

Voilà maintenant trois ans que Rad et Cash utilisent ce système, dont l’installation a coûté environ 1.000 euros. "Les boutons sont disposés dans l’ordre avec lequel on construit une phrase. D’abord bonjour ou au revoir, ensuite les sujets, son nom, le mien et ceux de ses amis chiens, puis les verbes, et enfin des endroits, détaille l’Américaine. Au début, il appuyait toujours sur ‘inquiet’ dès que je partais, ça m’a aidé à comprendre qu’il ressentait de l’angoisse. Maintenant, on parle de ce qu’il veut manger ou des jeux qu’il veut faire. Est-il devenu un chien qui parle ? Je dirais plutôt qu’il communique exceptionnellement bien, parce qu’il trouve toujours plusieurs moyens de me dire ce qu’il veut, même hors de la maison."

Une recherche rapide sur les réseaux sociaux, avec le hashtag #dogbuttons, démontre cependant que ce n’est pas si exceptionnel. L’an dernier, ces boutons ont été utilisés dix millions de fois à travers le monde. Et l’on peut voir que si certains, à leurs débuts, restent longtemps obsédés par le bouton "manger", d’autres savent, par exemple, exprimer un regret après une bêtise (grâce au bouton "oups"). Mais le plus impressionnant reste Bunny, labradoodle aux onze millions d’abonnés sur Instagram, qui épate avec ses réflexions parfois presque philosophiques. Comme dans la vidéo, très virale, où il appuie sur le bouton "qui est-ce ?" après s’être vu dans un miroir, puis sur "au secours" quand on lui répond que c’est de lui qu’il s’agit.

Cette méthode a été développée par FluentPet, une entreprise californienne en plein essor, qui vend ses boutons aux propriétaires de chiens, mais aussi de chats, de cochons d’Inde ou même de chevaux. Son patron, Leo Trottier, diplômé en sciences cognitives, en ingénierie et en design, l’assure à TF1 : ce n’est pas un gadget, mais un authentique projet scientifique. "Je peux comprendre que les gens doutent, mais on a découvert que l’on pouvait utiliser les techniques de l’orthophonie pour les animaux, explique-t-il. C’est là que notre démarche est scientifique. Nous essayons d’ailleurs de rassembler toutes les données statistiques possibles." Données analysées, depuis trois ans, par l’université de Californie.

Alors, quelle crédibilité accorder à cet outil ? "Après avoir observé le comportement de 10.000 animaux du monde entier, on sait désormais avec certitude qu’ils n’appuient pas sur ces boutons au hasard, nous répond Federico Rossano, l’un des chercheurs travaillant sur le sujet. Pour autant, est-ce qu’ils nous parlent ou est-ce qu’ils utilisent juste cet appareil pour obtenir des choses ? La question, c’est de savoir si ce n’est pas seulement une forme plus élaborée de dressage. En tout cas, la communication se fait le plus souvent à leur initiative, pas à celle des humains." Et, faute de réponse, leurs phrases peuvent assez vite se révéler incohérentes. C'est la maîtresse de Bunny elle-même qui le dit, dans cette vidéo.