VIDÉO - États-Unis : des feux hors de contrôle sèment la panique au Texas

Le gouverneur du Texas a dû déclarer l'état de catastrophe face à l'ampleur des feux qui ravagent le nord de l'État. Une superficie équivalente à 20 fois la ville de Paris a été détruite. Une femme a trouvé la mort dans les incendies.

Dans ce secteur du Texas ravagé par les incendies, aux États-Unis, les flammes sont partout. Les conditions sont très difficiles, y compris pour les pompiers qui tentent de circuler au milieu des brasiers. Poussées par des rafales, les flammes traversent la route et sont incontrôlables. "On n'y arrive pas, on est entouré par les feux. Il n'y a aucune visibilité. On doit se replier, il y a trop de foyers ici", alerte un soldat du feu dans le reportage en tête de cet article.

En seulement quelques heures, 200.000 hectares ont été brûlés. C'est le deuxième plus gros feu de l'histoire du Texas. Plusieurs maisons et bâtiments ont été détruits. Des centaines de foyers se retrouvent sans électricité, alors les habitants tentent de fuir.

Usine d'armement nucléaire fermée

Une dizaine de communes a dû être évacuée. Les animaux, dans le Wheeler, une partie très rurale du nord du Texas, se retrouvent paniqués au milieu des panaches de fumée. Pour ne prendre aucun risque, une usine d'armement nucléaire du secteur a même dû être fermée préventivement.

Dans la petite ville de Stinnett, une grand-mère de 83 ans a péri dans l'incendie, a indiqué mercredi soir un responsable du comté de Hutchinson aux médias locaux, ajoutant qu'au moins 20 bâtiments y avaient été détruits.

Les températures anormalement élevées pour une fin février, plus de 30° C, et les vents qui dépassent les 65 km/h, sont en cause. Le tout dans un contexte de sécheresse chronique. Néanmoins, la reprise du froid et les précipitations attendues devraient faciliter la tâche des pompiers dans les heures à venir.