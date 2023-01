VIDÉO - "Je veux savoir si le Père Noël existe" : la fantastique enquête d’une fillette aux États-Unis

C'est une enquête digne d'X-Files, mais à hauteur d'enfant. Dans le petit laboratoire aménagé dans sa chambre, Scarlett, jeune Américaine de dix ans vivant à Cumberland, dans le Rhode Island, travaille sur une enquête pour le moins ambitieuse : percer le mystère du Père Noël. Pour ce faire, elle a décidé, le matin du 25 décembre, de prélever des morceaux du gâteau et des carottes laissés pour le Santa et ses rennes : "Vu qu'il a croqué dedans, il a sûrement laissé son ADN. Je veux juste savoir si le Père Noël existe", dit-elle dans la vidéo de TF1 en tête de cet article. Elle a par la suite écrit à la police de sa ville pour vérifier si l'ADN présent sur les échantillons appartenait bel et bien au Père Noël.

Les policiers ont immédiatement pris très au sérieux cette drôle de demande. Un communiqué de presse de tout ce qu'il y a de plus officiel a même été posté sur les réseaux sociaux pour expliquer que le travail de recherche avait commencé : "Cette jeune fille a un sens aigu de la vérité et elle a effectué un travail remarquable sur la collecte d'indices. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour lui fournir les réponses adéquates", est-il détaillé.