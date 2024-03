VIDÉO - "Je viens ici depuis mes 4 ans" : au Cameroun, le dangereux travail des enfants chercheurs d'or

L'or, qui bat des records sur les marchés mondiaux, est plus que jamais une valeur refuge. Cette flambée des cours aggrave les conditions d'exploitation dans certains pays, notamment celles des enfants au Cameroun. Dans ce pays, les travailleurs bien souvent clandestins sont employés par des concessions chinoises.

Dans les mines plutôt que sur les bancs de l'école. Dans l'est du Cameroun, c'est le quotidien de nombreux jeunes orpailleurs prêts à prendre tous les risques pour trouver le précieux métal jaune sur des exploitations artisanales. Le travail des enfants a beau être interdit, certains sont mis à contribution par leurs parents comme Cédric, 8 ans, qui passe ses journées dans les fosses depuis son plus jeune âge. "Je viens ici avec mes parents depuis que j'ai 4 ans mais maintenant je sais me débrouiller tout seul", explique le jeune garçon dans le reportage en tête de cet article. "Je peux gagner 3000 à 50.000 francs par jour, avec ça je peux contribuer aux charges de la maison", poursuit-il. Soit un salaire de 8 euros par jour.

Non loin de lui, un groupe d'adolescents enchaine les plongées à plus de trois mètres de profondeur, dans une eau argileuse. "Quand on entre dans l'eau, ce n'est pas facile, on doit quand même respirer là-bas mais on est obligé de venir travailler ici pour gagner de l'argent", explique l'un d'eux. "J'ai des amis qui ont été engloutis par la terre sur d'autres sites, le risque est énorme mais au moins, on peut gagner beaucoup d'argent en peu de temps avec l'or", illustre à son tour une adolescente, consciente du danger.

"Ils sont en train d'exploiter notre bien"

Derrière la mine, un marché noir est tenu par des négociants à l'abri des regards sous des toits de paille. Leur travail : racheter aux orpailleurs la poudre d'or pour la transformer en métal pur. À titre de repère, ce jour-là, une pépite de 10 milligrammes sera revendue 12 euros, soit quatre fois plus cher que le prix d'achat.

Si le marché de l'or ne profite qu'à quelques-uns, il attire aussi des sociétés minières étrangères, suscitant la colère des habitants. "Aujourd'hui tout est exploité par les chinois, ils ne sont pas en contact avec les riverains", estime un homme qui possède des parcelles de terre. Pour lui, les centaines de permis accordés aux sociétés chinoises sont synonymes de vol. Et d'insister : "C'est nos terres, ils sont venus arracher dans nos mains, ils sont en train d'exploiter notre bien pour rentrer avec".

L'exploitation de l'or en Afrique centrale alimenterait un trafic illégal estimé à 4 milliards d'euros par an. À cela s'ajoute un autre problème de taille : l'impact durable de cette ruée sur les écosystèmes.