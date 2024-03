Pont effondré à Baltimore : le récit d'une catastrophe

Aux États-Unis, un pont de plus de 2 km s'est effondré tôt mardi matin à Baltimore après avoir été percuté par un porte-conteneurs. Le cargo a été victime d'une panne de propulsion. Les secours ont suspendu mardi soir les recherches, estimant que les six personnes recherchées étaient désormais décédées.

Un colosse des mers encastré dans ce qu'il reste du plus grand pont du Maryland. Il est 1h30 lundi soir à Baltimore (États-Unis) lorsqu'un porte-conteneurs se dirige vers le pont. Nous avons accéléré les images pour mieux comprendre ce qu'il s'est passé. Le navire change de direction et heurte un pilier de l'ouvrage. En quelques secondes, toute sa structure s'effondre et disparait dans la rivière. Cet accident spectaculaire a été filmé par des témoins médusés.

Le trafic routier arrêté in extremis

L'immense cargo singapourien, long comme la tour Eiffel, et large comme l'Arc du triomphe, partait de Baltimore en direction du Sri Lanka. Deux pilotes à bord devaient le faire sortir du port. Le reportage ci-dessus montre la trajectoire qu'il devait emprunter, mais le cargo a dévié sur sa droite avant de percuter le pont.

Mais que s'est-il passé ? Quelques minutes avant l'impact, les lumières du navire s'éteignent et l'équipe perd le contrôle. Ils signalent un problème d'alimentation électrique et lancent immédiatement un SOS qui permet aux autorités de stopper le trafic routier. À bord, la lumière se rallume et le commandant récupère les commandes. Un panache de fumée apparaît comme si le cargo tentait d'éviter la collision. Impossible, l'ouvrage s'effondre d'un bloc, emportant avec lui huit ouvriers qui travaillaient sur le pont. Pour l'heure, seuls deux d'entre eux ont pu être secourus.

Les secours restent à pied d'œuvre pour tenter de retrouver les six personnes toujours portées disparues. Mais l'espoir commence à s'amenuiser près de 14 heures après l'accident, et surtout, dans une eau à 8°C qui complique encore la tâche des équipes de plongeurs. Finalement, les sauveteurs arrêtent les recherches mardi soir, estimant que les disparus sont présumés morts. Le port de Baltimore est l'un des plus fréquentés aux États-Unis. Après cet accident, le trafic maritime y est suspendu jusqu'à nouvel ordre.