Pont effondré à Baltimore : le récit des quatre minutes avant l'accident

Aux États-Unis, au lendemain de l'effondrement d'un pont à Baltimore, les recherches sont terminées. Les six personnes disparues sont désormais présumées mortes.

Une chaussée effondrée, en équilibre sur la proue du navire, et des tonnes d'acier enchevêtrées. Les plongeurs n'ont désormais plus d'espoir de retrouver vivants les six ouvriers disparus après plus de 24 heures dans une eau à huit degrés. Des opérations de secours qui ont été très compliquées.

Un accident en moins de quatre minutes

Que s'est-il passé ? Le navire avait été inspecté l'an dernier et il n'y avait rien à signaler. Les images laissent pourtant penser à une panne électrique. Plus de commandes, le navire est à la dérive à environ neuf nœuds, près de 16 km/h. Les membres de l'équipage, tous à leur poste, auraient tenté de jeter l'ancre pour ralentir le bateau déjà trop proche du pont.

Tout se passe en moins de quatre minutes, trop juste aussi pour relancer le moteur de secours. Un élément intrigue les experts, l'absence de remorqueur au moment des faits pour guider le navire dans sa manœuvre. À Baltimore, le dispositif de sécurité est toujours impressionnant, comme l'a constaté notre correspondant sur place.

"Tous les accès au pont ou autour du pont sont évidemment fermés par des barrages de police. Le but, c'est évidemment de laisser travailler les enquêteurs et les équipes de secours, mais il y a aussi un risque : le pont a été fragilisé par la collision et le reste de la structure peut s'effondrer à tout moment", explique Axel Monnier. L'enquête continue, avec les auditions de l'équipage et la boite noire du navire, qui vient d'être récupérée.