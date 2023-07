REPORTAGE LCI - Guerre en Ukraine : blessés au combat, ils se reconstruisent grâce au sport

"Les 'Orques' [dénomination utilisée par les Ukrainiens pour désigner les soldats russes, ndlr] se rapprochaient de plus en plus de nous… J’entendais déjà leurs échanges, les grésillements de leurs radios. Alors j’ai pris une grenade, en me disant que s’ils avançaient encore, j’allais pas me rendre, que j’allais au moins faire sauter quelques-uns de ces enfoirés avec moi…", raconte Sasha à propos de cette fameuse journée où il a perdu sa jambe. Mais face au contre-feu ukrainien, l’ennemi s'est finalement retiré et le soldat a pu être évacué.

Il a alors fallu commencer une nouvelle vie, avec une prothèse. Un an plus tard, la phase de rééducation a porté ses fruits au-delà de ses espérances, lui permettant même de se remettre à courir. "Honnêtement, quand t’as pas pu faire ça pendant plus d'un an alors que tu en rêvais… les émotions… ça te dépasse", souligne-t-il, ému, en se rappelant son premier footing, "je suis sûr d’une chose : les Ukrainiens, on peut les tuer, mais on ne peut pas les vaincre."