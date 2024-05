REPORTAGE LCI - Guerre en Ukraine : ces "drones intelligents" ukrainiens capables de cibler la Russie

En Ukraine, les services de renseignement ne cessent de perfectionner leurs drones. Des éléments d'attaque capables d'aller frapper la Russie en toute discrétion, en raison de leur moteur électrique qui n'émet que peu de bruit. Pour la première fois, ils ont accepté de montrer ces engins à l'équipe de TF1 présente en Ukraine.

Depuis plusieurs mois, les attaques de drones ukrainiens sur le territoire russe se multiplient. Le 6 mai dernier, une opération a visé la région frontalière de Belgorod. Pour la première fois, le GUR, le renseignement ukrainien, a accepté de montrer un de ses drones d'attaque à une équipe de LCI présente sur place. Un engin qui se détecte très difficilement. L'appareil a pour objectif d'aller frapper directement en Russie ou juste derrière les lignes russes, sur des cibles logistiques. Tout est paramétré en amont dans les moindres détails. Dodje, commandant de l'unité GUR, explique que pour des raisons pratiques, tout est automatique : "Le drone a la trajectoire, les coordonnées de la cible. Il marche en autonomie totale".

Un drone 100% ukrainien

Mais pour avoir un objet si performant, cela a un coût : 50.000 euros par drone. Entièrement produit en Ukraine, cet engin peut attaquer sur une distance de 50 km une fois lancé. Et pour lui donner l'impulsion nécessaire, une catapulte est utilisée.

Une fois lancé, le drone est totalement silencieux, un avantage pour passer les brouilleurs et arriver en territoire adverse en toute discrétion. Kuzniets, membre de l'unité du GUR, donne davantage de détails sur son utilisation : "Ce n'est pas efficace de l'utiliser de jour, c'est mieux de nuit. On ne le voit pas, on ne l'entend pas non plus parce qu'il est silencieux. Ce n'est pas un moteur à essence, c'est électrique. Et comme on dit dans les renseignements : 'Tu arrives invisible, tu fais ta mission et tu repars sans laisser de trace'", explique l'homme à nos journalistes.

"Comme il n'émet pas d'informations en vol et ne transmet pas de données, quand les russes le voient sur leur radar, ils pensent que c'est un oiseau qui vole ou une petite interférence, donc c'est difficile de le détecter", confie Dodje dans la vidéo en tête de cet article.