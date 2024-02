DOCUMENT LCI - Guerre en Ukraine : sur le front de Vuhledar, avec les derniers résistants

Une équipe de LCI s'est rendue sur le front dans l'oblast de Donetsk, à Vuhledar. Des soldats cohabitent avec les rares habitants qui n'ont pas quitté cette région en proie aux combats.

Une équipe de LCI s'est rendue sur le front de Vuhledar, à la rencontre des derniers résistants dans ce village de l'oblast de Donetsk. Après deux ans de guerre, seuls quelques habitants refusent de quitter leur foyer, malgré des combats quotidiens à quelques kilomètres.

Volodymyr, chef de char, doit longer les murs pour ne pas se faire repérer par un drone. "Ils visent comme des myopes, c'est lamentable", ironise-t-il. Les combats rapprochés à quelques kilomètres n'épargnent pas sa pause cigarette. Quand des frappes se font entendre, le soldat arrive à distinguer de quel camp il s'agit : "Ça c'est les nôtres, ça, c'est sur nous".

"On entend les bombardements, on se cache", témoigne Ludmila, une habitante qui a refusé de quitter son foyer malgré les risques quotidiens. Neila, sa voisine, le reconnait : "Si ça tombe chez nous, sur nos habitations, on aura plus le choix, il faudra partir." "Si les Russes arrivent, il faudra partir", abonde Ludmila.