REPORTAGE - Guerre en Ukraine : l'incroyable résistance des habitants de Gouliaïpolé

Depuis de longs mois, la guerre est leur quotidien. À Gouliaïpolé, ville de l'oblast de Zaporijia qui comptait 13.000 âmes avant l'invasion russe, les habitants ont tout laissé derrière eux. Mais pas tous. Bien qu'ils soient sous le feu constant des roquettes de l'ennemi, qui ne se trouve qu'à six kilomètres seulement, ils sont environ 2000 à avoir décidé de rester, coûte que coûte. Pour la plupart, des personnes âgées. Dans des conditions plus que précaires, souvent sans eau, sans électricité et sans gaz. "Je suis un ancien militaire, je n'ai pas peur", témoigne Yvan, qui vit dans un immeuble où résidaient autrefois 30 familles. Tous ses proches ont fui, mais lui, âgé de 70 ans, refuse de quitter son appartement. "Je suis né ici", insiste-t-il au micro de LCI.

À chaque coin de rue, c'est la désolation qui règne. À l'image de cette aire de jeux, désespérément vide, où les cris de joie des enfants ne se font plus entendre depuis bien longtemps. Le dernier magasin de Gouliaïpolé encore debout a, lui, été détruit la semaine passée. Pour se ravitailler et survivre, Yvan, comme les autres, s'approvisionne dans l'abri emménagé dans les caves des immeubles. Alimenté par un groupe électrogène, c'est le seul endroit de la ville où il y a de l'électricité et de l'eau. Le seul endroit où l'on peut recharger son téléphone, prendre une douche, laver son linge et se mettre à l'abri des missiles.