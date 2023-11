VIDÉO - Les secrets de la jeunesse éternelle des centenaires de Sardaigne

"On marche toute la journée, ça nous fait du bien ! Notre voiture, ce sont nos pieds", rigole l’une des nombreuses octogénaires habitant le village à flanc de montagne, en arpentant ses rues, toutes en pentes escarpées. La marche à pied n'est pas la seule cause de cette longévité exceptionnelle qui, depuis les années 1990, fascine les scientifiques. Le patrimoine génétique non plus, qui ne l’explique qu’à hauteur de 5%, selon le site analysant les zones bleues dans le monde.