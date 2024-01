VIDÉO - Jusqu'à -43°C : les images saisissantes du froid polaire aux États-Unis

Une vague de froid polaire balaie actuellement une large partie des États-Unis et du Canada avec des températures qui frôlent les - 40°C en termes de ressenti. Résultat : des milliers de vols ont dû être annulés et de nombreuses écoles ont fermé dans les états touchés. Et ça donne aussi des images complétement étonnantes, comme le montre ce reportage de TF1.

Vols annulés, routes enneigées... Une tempête hivernale sème le chaos dans une large partie des États-Unis, ainsi qu'au Canada. Mais elle a visiblement inspiré un habitant d'Edmonton, dans la province d'Alberta, qui s'est amusé à créer des sculptures de glace avec un œuf figé par -35 °C ou encore avec des nouilles chinoises qui défient les lois de la gravité, comme on peut le voir dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Une patinoire géante

Depuis quelques jours, l'Amérique du Nord s'est en effet transformé en une patinoire géante où les poids lourds enchaînent les glissades, comme sur une autoroute en Alabama. Face à l'ampleur des dégâts, dans plusieurs États, dont la Pennsylvanie, les autorités ont décidé de prendre les devants. "Le verglas a commencé à se former à 2 h du matin. On ne s'y attendait pas et c'était préférable de fermer le pont", commente Carlton Dufrechou, un policier de Louisiane.

Cette vague de froid s'étend maintenant vers le sud, comme au Texas où on dénombre de nombreux accidents. Ces intempéries font aussi la joie des Américains qui se sont lancés dans des batailles de boules de neige géantes, notamment devant le Capitole à Washington. "Je suis membre de l'association de batailles de boules de neige, c'est notre seizième événement en quatorze ans", confie Michael Lipin.

New York, de son côté, a mis un terme à une "longue série" de 700 jours sans neige avec quatre centimètres de manteau blanc recouvrant les célébrissimes Central Park et arrondissement de Brooklyn, pour le plus grand bonheur des ours du zoo de la ville.