VIDÉO - Les images impressionnantes de l'ouest des États-Unis secoué par un blizzard historique

Un puissant blizzard, accompagné de rafales atteignant jusqu'à 160 km/h, frappe depuis plusieurs jours la Californie. Conséquences : des voitures ensevelies sous la neige, des stations de ski bloquées et des services de secours débordés. Le JT de TF1 vous montre les images.

Des conducteurs de poids lourds pris au piège dans la neige. L'autoroute principale de la Sierra Nevada, en Californie, à l'ouest des États-Unis, est impraticable. La nuit, les déneigeuses tentent d'intervenir face au blizzard, malgré des vents atteignant les 160 km/heure. En 72 heures, il est tombé deux mètres de neige, voire plus de trois mètres à certains endroits. "À un moment donné, le personnel d'urgence et les dépanneuses ont eu du mal à atteindre les automobilistes en raison du blizzard", a souligné la patrouille routière auprès de la chaîne américaine CNN.

Ignorant les alertes, des centaines de conducteurs ont dû être secourus dans des conditions extrêmes. Beaucoup ont dormi sur place quand d'autres ont été évacués vers des hôpitaux ou des hôtels. De telles chutes de neige n'avaient pas eu lieu dans la région depuis trois ans. "On n'évacue pas la neige, on ne fait que la déplacer, indique un homme chargé de nettoyer la voirie, dans la vidéo de TF1 à retrouver en tête de cet article. On fait parfois face à certains problèmes techniques." La machine qu'il utilisait pour déblayer la neige finira par être réparée.

Des stations de ski paralysées

Dans certaines stations de ski, les portes des chalets ont été obstruées par une épaisse couche de poudreuse, rendant l'accès à l'extérieur bien difficile. Toute l'économie locale est à l'arrêt. Les télécabines sont battues par les vents violents. La plupart des équipements sont inutilisables, ce qui n'empêche pas certains passionnés de s'aventurer malgré tout en montagne, parfois à la limite de l'inconscience. "La tempête a été dingue, je suis resté chez moi pas mal de temps, mais maintenant, on peut skier, lance l'un d'eux face à la caméra. J'espère juste qu'on évitera les avalanches."

Après deux jours de tempête, la situation ne devrait pas s'améliorer. Vingt centimètres supplémentaires de neige sont attendus ce mardi dans la Sierra Nevada.