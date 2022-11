REPORTAGE - Midterms 2022 : face aux démocrates et "faux républicains", ils veulent le retour de Trump

Pendant toute la semaine, la fête foraine anime Hillsdale. Mais il n'est pas ici seulement question de jeu, la foire prend aussi un tour très politique. Tout à côté des manèges se trouve un stand contre l'avortement. Les drapeaux des confédérés, symboles du passé raciste et esclavagiste de l'Amérique, sont partout. Ici, Joe Biden est détesté. Hillsdale, 8300 habitants, au cœur du Michigan, une ville blanche à 94% et où le taux de pauvreté est deux fois plus élevée que la moyenne nationale. Une commune qui a voté Donald Trump à 73% lors de l'élection présidentielle en 2020.