VIDÉO - "On est en prison ici" : en Afghanistan, les méthodes extrêmes des talibans contre les toxicomanes

Si les talibans ne cèdent rien sur les droits des femmes, ils ont en revanche tenu leur promesse d’éradiquer la drogue. Un engagement pris, au moment de leur retour au pouvoir en 2021, auprès des Américains. Les champs de pavot sont méticuleusement détruits et les toxicomanes sevrés de force, par la religion, comme le montre ce grand reportage de TF1.

Longtemps, les talibans ont tacitement autorisé la culture de l’opium pour financer leurs luttes armées. L’Afghanistan est le premier exportateur au monde de cette drogue permettant la production d’héroïne. Mais sans doute plus pour très longtemps. En effet, depuis leur retour au pouvoir en 2021, le guide suprême, Hibatullah Akhundzada, plus haute autorité du pays, a ordonné l’éradication de la vente et la consommation du produit sur tout le territoire. Une nouvelle guerre, menée au nom des atteintes à la moralité, et de la promesse faite aux Américains quand ceux-ci se sont retirés, pour laquelle les autorités se donnent tous les moyens, comme le montre le grand reportage du 20H à voir en tête de cet article.

Les images de TF1 montrent par exemple une rafle des talibans sous un pont de Kaboul où vivaient plusieurs milliers de toxicomanes, au milieu des seringues et des pipes à crack. Rasés, incarcérés, désintoxiqués… Une méthode radicale. Notre équipe s’est rendue dans un centre de désintoxication de la capitale, gardé par des militaires armés jusqu’aux dents. Une centaine d’addicts à l’opium y sont enfermés et sevrés de force. Leur unique traitement : la religion. Le docteur Zabioula, prosélyte en blouse blanche, assure, à notre micro : "Pour que ces drogués deviennent de nouveau des hommes, bons et stables, ils doivent prier, cinq fois par jour. On leur apprend ça."

Capture d'écran TF1

Mais à entendre les intéressés, la thérapie ne fonctionne pas toujours. "Avant d’arriver ici, nous étions tous drogués… Et ce n’est toujours pas fini", indique l’un de ces détenus. "Moi, ils m’ont enfermé pour rien, juste un joint ! Mais personne ne nous aide ici", se lamente un autre. Juste avant que les gardiens ne les obligent à sortir de la mosquée, certains détenus circulant ensuite au milieu de l'attroupement autour de notre caméra, en menaçant les plus bavards de coups de bâton. La mission qu'on leur a confiée. "Si on essaie de faire quelque chose, ils nous frappent, on est en prison ici", conclut l’un de nos interlocuteurs, en montrant les barbelés au-dessus des murs de la cour.

La drogue est un fléau qui ravage la population afghane depuis de longues années : on compterait encore près de 4 millions de toxicomanes, sur les 37 millions d’habitants. Les dirigeants du pays ambitionnent ouvertement de faire chuter le nombre à zéro. Pour ce faire, les talibans visent aussi la concentration de cultures d’opium dans le sud du territoire, autour de leur fief de Kandahar. "On cherche partout les champs de pavot. Si on trouve une seule fleur, on va la détruire. C’est notre objectif", clame le gouverneur de cette province au micro de TF1, bien que rechignant à répondre aux questions d’une femme, en l’occurrence notre envoyée spéciale, Liseron Boudoul.

Capture d'écran TF1

Une brigade anti-narcotique arpente ainsi la vallée de Surobi. Un fermier, espérant que sa modeste plantation passerait sous les radars, assiste, impuissant et intimidé, à sa destruction. "Depuis trois semaines, on a détruit des milliers d’hectares et on a arrêté 27 hommes qui continuaient leur trafic clandestinement", se félicite le chef de cette unité anti-stup. "On fait pousser du blé maintenant, mais ça ne rapporte pas assez d’argent pour nourrir nos familles", soupire, pour sa part, Azizullah, désormais ex-cultivateur de pavot, en partageant avec nous son maigre casse-croute (des pommes de terre et du pain). Comme lui, ils sont à présent des milliers de paysans à se retrouver sans ressources, et sans aide. En parallèle, selon des observations satellites, 80% des champs de pavot auraient déjà disparu des terres afghanes.