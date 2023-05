REPORTAGE - "Orion 23" : LCI au cœur de l'exercice militaire hors normes de l'armée française

12.000 soldats pour une opération de (très) grande ampleur. La France n'est pas en guerre mais depuis plusieurs semaines, ils mènent l'un des plus importants exercices militaires de ces 30 dernières années. Son nom : "Orion 2023". Lancée début février dans le sud de la France, elle s'achève le 5 mai. Pour la quatrième et dernière phase de l'opération, les soldats ont investi les Hauts-de-France et les équipes de LCI ont pu les suivre.

Au cours de ces dernières semaines, les milliers de soldats - français et alliés - ont été engagés dans plusieurs départements français. L'objectif de l'état-major est clair : "Être une nation qui a la capacité de s'opposer à un adversaire à parité dans une opération à haute intensité", détaille le général Emmanuel Gaulin, commandant du corps de réaction rapide français. Pour atteindre ce but, l'ensemble des corps de l'armée française sont mobilisés pour Orion-23 : l'Armée de terre, l'Armée de l'air et la Marine.

Même si le scénario est fictif, tout reste crédible. Lors de la séquence militaire organisée dans le nord de l'Hexagone, les soldats héliportés appartenaient à une force alliée avec la France comme nation-cadre. Sous mandat de l'Otan et l'ONU, ils viennent soutenir "Arnland", un pays imaginaire envahi par son voisin. Toute ressemblance avec une situation existante ne saurait être que fortuite. En effet, l'exercice a été initié dès 2021 bien qu'il résonne différemment depuis l'éclatement de la guerre en Ukraine en février 2022.